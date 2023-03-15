  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Antalya'da 'turuncu kod' alarmı! Meteorolojiden vatandaşlara uyarı
Yerel

Antalya'da 'turuncu kod' alarmı! Meteorolojiden vatandaşlara uyarı

Meteoroloji 'turuncu kod' alarmı vererek vatandaşları sel, yıldırım gibi olaylara karşı uyardı.

Yeniakit Publisher
2023-03-15 18:57:00 - 2023-03-15 19:22:58
Antalya'da 'turuncu kod' alarmı! Meteorolojiden vatandaşlara uyarı

Meteoroloji, sel, yıldırım gibi afetlere karşı vatandaşları uyararak Antalya için "turuncu kod" geçti.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Antalya'da bulunan vatandaşları il merkezi ve doğu ilçeleri için yarın öğleden sonra beklenen şiddetli yağışlara karşı tedbirli olunması yönünde 'turuncu kod' ile uyardı.

Vatandaşlara uyarı mesajı

 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından da kentte oturanların cep telefonuna uyarı mesajı gönderildi. AFAD, gönderilen mesajda, "Meteorolojiye göre yarın Antalya'da çok kuvvetli yağış ve yükseklerde kar var. Sel, su baskını, yıldırım, dolu ve buzlanmaya karşı tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23