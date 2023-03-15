Antalya'da 'turuncu kod' alarmı! Meteorolojiden vatandaşlara uyarı

Meteoroloji, sel, yıldırım gibi afetlere karşı vatandaşları uyararak Antalya için "turuncu kod" geçti.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Antalya'da bulunan vatandaşları il merkezi ve doğu ilçeleri için yarın öğleden sonra beklenen şiddetli yağışlara karşı tedbirli olunması yönünde 'turuncu kod' ile uyardı.

Vatandaşlara uyarı mesajı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından da kentte oturanların cep telefonuna uyarı mesajı gönderildi. AFAD, gönderilen mesajda, "Meteorolojiye göre yarın Antalya'da çok kuvvetli yağış ve yükseklerde kar var. Sel, su baskını, yıldırım, dolu ve buzlanmaya karşı tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verdi.

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