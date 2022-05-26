  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Antalya'da turistleri taşıyan midibüs devrildi: 22 yaralı
Yerel

Antalya'da turistleri taşıyan midibüs devrildi: 22 yaralı

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde Romanya uyruklu turistleri taşıyan midibüs kontrolden çıkarak yan yattı. Meydana gelen kazada 1’i ağır 22 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-26 22:24:00 - 2022-05-26 22:33:55

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde Romanya uyruklu turistleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 22 kişi yaralandı.

Kaza, Esentepe Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizli istikametinden Antalya istikametine giden Rüstem Aksoy idaresindeki 07 AIT 913 plakalı midibüs yolun yağışlı ve kaygan olması nedeniyle kontrolden çıkarak yan yattı.

Kazada 22 kişi yaralandı

Kazada tur otobüsü içinde bulunan 19 Romanya uyruklu turist ile 2 rehber ve 1 sürücü yaralandı.

Yaralılar hastaneye sevk edildi

Yaralılardan ağır olan bir Romanya vatandaşı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Antalya’ya sevk edilirken, diğer yolcular Korkuteli Devlet Hastanesi ile özel bir hastanede ayakta tedavi edildi.

Kaza sonrası kısa süreliğine kapanan Fethiye-Korkuteli yolu tali yoldan ulaşıma açıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay