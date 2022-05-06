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Yerel Antalya'da su tankerine çarpan otomobildeki kişi hayatını kaybetti
Yerel

Antalya'da su tankerine çarpan otomobildeki kişi hayatını kaybetti

Antalya'nın Kumluca ilçesinde refüj sulayan su tankerine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-06 07:18:00 - 2022-05-06 07:20:40
Antalya'da su tankerine çarpan otomobildeki kişi hayatını kaybetti

Kumluca Belediyesine ait Y.A'nın kullandığı 07 V 1427 plakalı su tankerine, Ahmet Aliağa Bulvarı'nda refüjde sulama yaptığı sırada Veli Dalkıran'nın (23) kullandığı 07 VGJ 48 plakalı otomobil çarptı.

Kazada sürücü ile yanında bulunan Tolgahan Bitkin (23) ve Furkan Köleoğlu (23) yaralandı.

Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, sürücü Dalgakıran'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralılar Bitkin ve Köleoğlu sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Tanker sürücüsü Y.A. ise gözaltına alındı.

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