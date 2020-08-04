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Aktüel

Antalya'da su kuyusunda kadın cesedi bulundu

Yeniakit Publisher
2020-08-04 20:50:24 -
Antalya'da su kuyusunda kadın cesedi bulundu

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde su kuyusunda bir kadın cesedi bulundu.

Adrasan Mahallesi Çakmak mevkisindeki su kuyusunda bir kadının hareketsiz olduğunu görenler, durumu jandarmaya ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekibi, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede cesedin, Durdu Çetinkaya'ya (65) ait olduğu tespit edildi.

Çetinkaya'nın cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

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