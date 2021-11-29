  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Antalya'da sel
Gündem

Antalya'da sel

Geçtiğimiz günlerde meteorolojinin turuncu kod uyarısı yaptığı Antalya'da yoğun bir yağış yaşandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 07:47:00 -
Antalya'da sel

Meteoroloji’nin ‘turuncu kod’ ile uyardığı Antalya’da, metrekareye 24 saatte 221 kilogram yağış düştü. Yağışın çarşamba gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü’nün cuma günü ‘turuncu kod’ ile uyardığı Antalya merkez ile doğu ilçelerinde, önceki gün öğle saatlerinde yağış etkili oldu. Dün, sabah saatlerine kadar devam eden ve aralıkla şiddeti artan yağmur nedeniyle özellikle Aksu ve Serik ilçelerinde tarım arazileri su altında kaldı. Kent merkezinde de yollar göle döndü, rüzgârda ise bazı ağaçlar devrildi. Meteoroloji’nin verilerine göre, son 24 saatte Serik ilçesine metrekareye 221.5, Manavgat’a 212.4, Aksu’ya 168.8, İbradı’ya 132, kent merkezine 87.4 kilogram yağış düştü. Rüzgârın hızı ise Kemer’de 99, Antalya Körfezi’nde 92.9, Serik’te 85.7 Manavgat’ta 82.4, kent merkezinde de 46.1 kilometreye kadar ulaştı.

14 işçi kurtarıldı

Serik’te sağanak nedeniyle bazı yerleşim alanları, seralar, iş yerleri ve tarım alanları ile narenciye bahçeleri sular altında kaldı. Serik’in Kökez Mahallesi’nde suların yükselmesi ile çalıştıkları depoda mahsur kalan 14 işçi, belediye ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Öte yandan Belek Mahallesi’nden geçen Acısu Deresi’nin debisinin yükselmesi sonucu bölgede bulunan tarım alanları, narenciye bahçeleri, muz ve çilek seraları sular altında kaldı. Belek Mahallesi ve Kadriye Mahallesi’nde yazlıkçıların kaldığı bazı siteler su altında kaldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altına sınır getirdiler
Gündem

Altına sınır getirdiler

Batman'ın Kozluk ilçesinde bir araya gelen kanaat önderleri, düğünlerde yeni evli çiftleri zora sokacak takıların talep edilmemesi konusunda..
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 'kısıtlama' istedi!
Sağlık

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 'kısıtlama' istedi!

"Yüzde 60 aşılanma oranına ulaşılırsak, toplum bağışıklığı sağlanır." diyen ve aşılanma oranı yükseldikçe, kendi tahminini de arttırıp, önce..
Korkutan görüntü! Şehrin 10 günlük suyu kaldı
Aktüel

Korkutan görüntü! Şehrin 10 günlük suyu kaldı

Çorum'da şehre su sağlayan 3 barajda seviye oldukça düştü. Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, barajların kente sadece 10 gün daha s..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay