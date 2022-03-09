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Dünya Antalya'da Lavrov ile görüşme öncesi Ukrayna'dan açıklama: Elimiz güçlü şekilde masaya oturacağız
Dünya

Antalya'da Lavrov ile görüşme öncesi Ukrayna'dan açıklama: Elimiz güçlü şekilde masaya oturacağız

Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile yarın Antalya'da görüşecek olan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba "Elimiz güçlü şekilde masaya oturacağız" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-09 18:25:00 - 2022-03-09 18:39:29
Antalya'da Lavrov ile görüşme öncesi Ukrayna'dan açıklama: Elimiz güçlü şekilde masaya oturacağız

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, yarın Antalya’da görüşeceği Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile yapılacak görüşmeye değinerek, “Elimiz güçlü şekilde masaya oturacağız” dedi.

Dışişleri Bakanlığının aracılığıyla Ukrayna ve Rusya’nın Dışişleri Bakanları, Ukrayna-Rusya savaşının başlamasından bu yana ilk kez yarın Antalya’da bir araya gelecek. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, görüşme için ciddi hazırlık içinde olduklarını belirterek, Lavrov’un masaya Rus propagandasıyla değil olumlu taleplerle geleceğini düşündüğünü açıkladı.

"Elimiz güçlü şekilde masaya oturacağız"

Rusya karşısında masada ellerinin güçlü olduğunu ifade eden Kuleba, "Merhabalar Sayın Ukraynalılar. Rus meslektaşım Lavrov ile görüşmeye hazırlanıyoruz. Görüşmemiz yarın olacak olumlu sonuçlar alabilmek için şu anda ciddi hazırlıklar içerisindeyiz. Bu görüşmeden çok üst sonuçlar beklemiyoruz. Ancak mümkün olduğu müddetçe çaba göstereceğiz. Amacımız ateşkes, işgal edilen toprakların geri kazandırılması ve insani koridorlar. Askerlerimiz, Devlet Başkanımız ve yaptırımlar sayesinde elimiz güçlü şekilde masaya oturacağız. Biz çok güçlüyüz ve çok şey talep edeceğiz. Lavrov’un Rus propagandasıyla değil olumlu taleplerle geleceğini düşünüyorum. Yaşasın Ukrayna" ifadelerini kullandı.

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