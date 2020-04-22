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Aktüel

Antalya'da kumar oynatılan villa mühürlendi

2020-04-22 19:27:22 -
Antalya'da kumar oynatılan villa mühürlendi

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kumar oynatıldığı belirlenen villa 30 gün süreyle mühürlendi.

Bakılar Mahallesi'nde 9 Nisan'da 13 kişinin kumar oynadığı villaya yapılan baskında şüpheliler hakkında kumar oynadıkları ve koronavirüsle mücadele kapsamında sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle 57 bin 200 lira para cezası uygulanmasının ardından söz konusu yerde tekrar toplanılarak kumar oynandığı tespit edildi.

Villa, Gazipaşa Kaymakamlığı kararıyla 30 gün süreyle mühürlendi.



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