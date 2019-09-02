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Antalya'da korkutan orman yangını!

Kaş ilçesindeki yangına 6 helikopter, 20 arazöz, 10 su tankeri ve 120 işçiyle müdahale ediliyor. Çevre illerden 4 helikopter daha bölgeye sevk edildi.

02 Eylül 2019 Pazartesi 18:00
Antalya'da korkutan orman yangını!

Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangını, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yuvacık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına 6 helikopter, 20 arazöz, 10 su tankeri ve 120 orman işçisiyle müdahale ediliyor. 

Bölgeye çevre illerden 4 yangın söndürme helikopteri ile arazöz ve orman işçileri de sevk edildi.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 18:00
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  4. Antalya'nın Kaş ilçesi
  5. orman yangını
  6. orman işçisi
  7. Yuvacık Mahallesi

YORUM YAZ

  • HaticeHatice12 dk önce
    Chp ve hdp adina pkk ormanlari yakiyor yillar once kusadasinda bayagi orman yakilmisti simdi oralarin her tarafini ev yapmislar

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