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Yerel Antalya'da kardeşini bıçakla öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi
Yerel

Antalya'da kardeşini bıçakla öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 8 yaşındaki kardeşini bıçakla öldüren sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-06-04 16:45:00 -
Antalya'da kardeşini bıçakla öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi

Manavgat 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık S.Y, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, sanığın ailesi ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Sanık, olaydan dolayı pişmanlık duyduğunu bildirdi.

Söz verilen anne Alime Y, 8 yaşındaki oğlunu öldüren S.Y'nin normal bir insan olmadığını, İstanbul Adli Tıp Kurumundan gelen raporu kabul etmediklerini belirterek, "Evde de hayal dünyasında yaşıyordu, günlerce odasından çıkmıyordu. Kardeşiyle hiçbir problemi yoktu. Ben çalıştığım için küçük çocuğumla o ilgileniyordu. S.Y. normal değil, yeniden rapor alınmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa müebbet hapis cezası verdi.

Manavgat ilçesi Kasaplar Mahallesi'nde yaşayan 18 yaşındaki S.Y, 5 Ağustos 2020'de polis merkezine giderek kardeşini ormanlık alanda bıçakla öldürdüğünü itiraf etmişti.

 

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