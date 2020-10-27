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Aktüel Antalya'da hedef turizmi 12 aya yaymak
Aktüel

Antalya'da hedef turizmi 12 aya yaymak

Antalya Valisi Ersin Yazıcı: - "Antalya'mız turizmde lider bir şehir. Bunu yeni başarılarla devam ettireceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-10-27 16:11:13 -
Antalya'da hedef turizmi 12 aya yaymak

ANTALYA (AA) - Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya'da turizmi 12 aya yaymaya çalıştıklarını bildirdi.

Yazıcı, Konyaaltı Kaymakamlığını ziyaret ederek, ilçenin altyapısı, sosyo, kültürel ve ekonomik yapısı, tarım, turizm ve sağlık alanındaki sorunları ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde alınan tedbirleri değerlendirdi.

Antalya'nın "turizmin başkenti" olarak nitelendirildiğini vurgulayan Yazıcı, ilçede bulunan dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinin kent için büyük önem taşıdığını kaydetti.

Konyaaltı ilçesinin, sahili, doğal güzellikleriyle göz kamaştırdığını ifade eden Yazıcı, "Konyaaltı turizmde bir marka. Özellikle sahiliyle şehre gelen misafirlerimizin uğrak noktası. El ele vererek turizmin oluşturduğu katma değeri artırabiliriz. Hedefimiz Antalya'nın tamamında turizmi 12 aya yaymak. Antalya'mız turizmde lider bir şehir. Bunu yeni başarılarla devam ettireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Maske, mesafe ve hijyen kuralına uyalım" çağrısı

Kurum müdürlerine seslenen Yazıcı, turizmin gözdesi Antalya'ya birlikte hizmet edeceklerini bildirdi.

En önemli görevlerinin vatandaşa iyi hizmet sunmak olduğuna değinen Yazıcı, hızlı ve çözüm odaklı hareket edilmesini istedi.

Salgınla ilgili uyarılarda da bulunan Yazıcı, hem devleti temsil eden kişilerin hem de vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları gerektiğini bildirdi.

Yazıcı, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'i de ziyaret edip, belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı.


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