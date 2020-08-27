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Aktüel Antalya'da düşerek başını beton zemine çarpan genç yaşamını yitirdi
Aktüel

Antalya'da düşerek başını beton zemine çarpan genç yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2020-08-27 13:28:45 -
Antalya'da düşerek başını beton zemine çarpan genç yaşamını yitirdi

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde düşerek başını beton zemine çarpan genç hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yeşildere Mahallesi'ndeki akrabasına ait oto yıkama hizmeti veren iş yerine gelen Aziz Özkan, 38 ZR 125 plakalı otomobilini park edip aracını temizlemeye başladı.

Temizlik bezini yere serip basınçlı su tutan Özkan, ıslak zeminde ayağı kayarak sırt üstü düştü ve başını beton zemine çarptı.

İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekibi, yaralı genci Kepez Devlet Hastanesine kaldırdı.

Özkan, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, iş yerinde inceleme yaptı.

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