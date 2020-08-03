  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Antalya'da dolu ve sağanak tarım arazilerine zarar verdi

Yeniakit Publisher
2020-08-03 15:16:05 -
Antalya'da dolu ve sağanak tarım arazilerine zarar verdi

ANTALYA(AA) - Antalya'nın Korkuteli ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak, tarım arazilerinde zarara yol açtı.

İlçede öğle saatlerinde etkisini artıran yağış yaşamı olumsuz etkiledi.

Dolu ve sağanak nedeniyle meydana gelen taşkında, Ulucak Mahallesi'nde bazı evleri su bastı, tarım arazilerinde zarar oluştu.

Ulucak Mahallesi Muhtarı Mustafa Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aniden bastıran yağışla neye uğradıklarını şaşırdıklarını söyledi.

Dere kenarındaki bazı ev, samanlık ve ahırlara suların dolduğunu anlatan Demir, "Üzüm bağları, domates tarlaları ve kayısı bahçeleri zarar gördü. Bunların dışında çok büyük zarar yok." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Nissan Qashqai
Satılık 2016 model Nissan Qashqai

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı