Antalya'da din görevlileri Milli Dayanışma Kampanyası'na 647 bin lira bağışladı

ANTALYA (AA) - Antalya Müftüsü Osman Artan, kentteki din görevlilerinin Milli Dayanışma Kampanya'sına 647 bin lira bağışta bulunduklarını bildirdi.

Artan, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na kentte görevli müftüler, vaizler, şube müdürleri, şefler, imam hatipler, müezzin kayyımlar, Kur'an kursu öğreticileri ve müftülük büro personelinin tam destek verdiğini belirtti.

Kampanyaya Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın da "Maaşını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" çağrısıyla destek verdiğini anımsatan Artan, şunları ifade etti:

"Kovid-19 salgınının ortaya çıkmasından bu zamana kadar sahada canla başla hizmet eden din görevlilerimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi. Peygamber Efendimiz'in (Az sadaka çok belayı defeder) hadisi de bu noktada çok anlamlıdır. 27 Nisan itibarıyla Milli Dayanışma Kampanyası'na din görevlilerimiz tarafından 647 bin lira bağışta bulunuldu. Bağışlar devam etmektedir."