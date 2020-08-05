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Aktüel

Antalya'da denize giren kişi boğuldu

Yeniakit Publisher
2020-08-05 13:34:09 -
Antalya'da denize giren kişi boğuldu

ANTALYA (AA) - Antalya'da denize giren 32 yaşındaki kişi boğuldu.

İzmir'den akrabalarının yanına tatile gelen Müslüm Oğuz, Sarısu Plajı'ndan denize girdi.

Bir süre sonra suda kaybolan Oğuz, olay yerine çağrılan sahil güvenlik ekiplerince bulunarak kıyıya çıkarıldı.

Burada bekleyen sağlık ekipleri, Oğuz'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Sara hastası olduğu öğrenilen Oğuz'un cenazesi plajdayken bazı vatandaşların denize girmeye devam etmesi tepkiye neden oldu.

Oğuz'un cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.


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