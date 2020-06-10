  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Antalya’da bin 180 gram kokain ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı

Antalya’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada bin 180 gram kokain maddesi ele geçirilirken yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 23:21:23 -
Antalya’da bin 180 gram kokain ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı

Antalya’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada bin 180 gram kokain maddesi ele geçirilirken yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Ü.Ç. ve B.K. isimli şahısların araç ile İstanbul’dan Antalya’ya uyuşturucu nakledeceği ve Antalya’da Ü.Y. isimli şahsın kullandığı başka bir araç ile bu aracı karşılamaya gideceği yönünde istihbarat alındı. Döşemealtı ilçesi Korkuteli yolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasına gelen araçlarda bulunan Ü.Ç., B.K. ve Ü.Y. isimli şahıslar yakalanırken araçlarda yapılan aramada daralı bin 180 gram kokain maddesi ele geçirildi.


Cumhuriyet Savcılığınca işlemleri tamamlanan şüpheli Ü.Ç., B.K. ve Ü.Y., “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak” suçundan sevk edildikleri Sulh Ceza Mahkemesince tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı