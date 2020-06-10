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Aktüel

Antalya'da baba ve oğlunu darp ve gasbettiği iddia edilen 5 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-10 19:09:24 -
Antalya'da baba ve oğlunu darp ve gasbettiği iddia edilen 5 şüpheli tutuklandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde baba ve oğlunu darbettikten sonra cep telefonunu gasbettiği iddia edilen 5 şüpheli tutuklandı.

Side Mahallesi'nde, baba ile oğlunun, oto kiralama şirketi sahibi E.Ş. ve çalışanlarınca zorla alıkonulduğu ihbarı üzerine, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, şirketin adresine yaptığı operasyonda baba ve oğlunu kurtardı.

Ekipler, E.Ş. ve 8 çalışanını ise gözaltına aldı.

Şüphelilerin, baba ve oğlu zorla alıkoyduktan sonra darbettiği ve cep telefonunu gasbederek kırdıkları iddia edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen, E.Ş'nin de aralarında bulunduğu 9 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve darp" suçlarından tutuklandı.

Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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