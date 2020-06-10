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Aktüel

Antalya'da adada mahsur kalan 8 sığınmacı kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-10 18:47:58 -
Antalya'da adada mahsur kalan 8 sığınmacı kurtarıldı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışırken adada mahsur kalan 8 sığınmacı sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Ekipler, Kaş açıklarındaki Başak Adası'nda bir grup sığınmacı bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışırken adada mahsur kaldıkları anlaşılan 8 sığınmacı sahil güvenlik botuna alınarak iskeleye getirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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