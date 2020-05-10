Antalya TOKİ sonuçları | Antalya TOKİ isim listesi
Antalya TOKİ kura çekimi | 100 bin sosyal konut projesi kapsamında vatandaşlar aralık, ocak aylarında başvuru yaptı. Başvuruların tamamlanmasının ardından gözler kura çekimine çevrildi. Antalya TOKİ başvurusunda bulunanlar "Antalya TOKİ kuraları çekildi mi?" , "Antalya TOKİ sonuçları" , "Antalya TOKİ sonuçları isim listesi" , "Antalya TOKİ kuraları çekildi mi?" , "Antalya TOKİ sonuçları ne zaman belli olur?" , "Antalya TOKİ kura canlı izle" konularını araştırıyor. İşte, detaylar.
TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi başvuruları 16 Aralık – 15 Ocak tarihleri arasında gerçekleşti. TOKİ başvurularının ardından gözler kura çekimlerine çevrildi. Koronavirüs salgını sebebiyle ara verilen kura çekimleri nisan ayı sonunda tekrar başladı. Pek çok kişi “Antalya TOKİ sonuçları” konusunu araştırıyor. İşte, detaylar.
Antalya TOKİ sonuçları | Antalya TOKİ isim listesi
Antalya TOKİ sonuçlarını merak edenler “Antalya TOKİ sonuçları isim listesi” konusunu araştırıyor. Antalya TOKİ kuraları 11 Mayıs Pazartesi günü 10.00'da başlayacak. Kura çekimleri internetten canlı yayınlanacak.
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