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Gündem Menderes'te kirli pazarlıklar ellerinde patladı! CHP yönetimi kendi meclis üyelerine disiplin sopası salladı!
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Menderes'te kirli pazarlıklar ellerinde patladı! CHP yönetimi kendi meclis üyelerine disiplin sopası salladı!

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Menderes'te kirli pazarlıklar ellerinde patladı! CHP yönetimi kendi meclis üyelerine disiplin sopası salladı!

İzmir'in Menderes ilçesinde CHP'li Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından gerçekleşen başkan vekilliği seçiminde CHP Genel Merkezi'nin girdiği gizli kapaklı hesaplar patlak verdi.

CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Menderes Belediye Başkan Vekilliği seçiminde AK Parti adayı Asuman Şen'in seçilmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Sarı, CHP Genel Merkezi'nin belediyenin AK Parti'ye geçmemesi için YENİ Parti adayı Barış Gürsoy'un desteklenmesi yönünde meclis üyelerine talimat verdiğini açıkladı. Talimata uymayan meclis üyeleri hakkında ise disiplin sürecinin değerlendirildiğini söyledi.

İzmir'in Menderes ilçesinde Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından Belediye Meclisi, başkan vekilini belirlemek üzere olağanüstü toplandı.

Dört adayın yarıştığı seçimde ilk üç turda gerekli çoğunluk sağlanamadı. Son turda ise YENİ Parti adayı Barış Gürsoy ile Cumhur İttifakı'nın adayı Asuman Şen yarıştı. Şen, 27 oyun 15'ini alarak Menderes Belediye Başkan Vekili seçildi.

Seçimin ardından CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla partisinin seçim öncesindeki tutumuna ilişkin dikkat çeken bilgiler paylaştı.

"YENİ PARTİ'NİN ADAYINI DESTEKLEME TALİMATI VERDİK"

Sarı, CHP Genel Merkezi'nin Menderes Belediyesi'nin AK Parti'ye geçmemesi amacıyla YENİ Parti adayının desteklenmesi yönünde meclis üyelerine açık talimat verdiğini belirtti.

Sarı, "Menderes Belediyesi AKP'ye geçmesin diye Yeni Parti'nin adayını destekleme konusunda Genel Merkezimiz olarak meclis üyelerimize talimat verdik" ifadelerini kullandı.

CHP Sözcüsü, verilen talimatın yerine getirilip getirilmediğinin parti tarafından değerlendirildiğini belirterek, talimata uymayan meclis üyeleri hakkında disiplin sürecinin gündeme alınabileceğini açıkladı.

 

"UZLAŞI TALEPLERİMİZİ REDDETTİLER"

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in tutuklanmasının ardından başkan vekilliği seçimi için yaklaşık bir haftadır temas yürüttüklerini aktaran Sarı, partiden ayrılan meclis üyeleriyle görüşme ve uzlaşma arayışında olduklarını ifade etti.

Sarı, YENİ Parti yöneticileri ve meclis üyelerinin sahip oldukları sayısal çoğunluğa güvendiklerini ve CHP'nin uzlaşı girişimlerine olumlu yanıt vermediklerini savundu.

Bu nedenle YENİ Parti'nin kendi adayını çıkarma kararı aldığını belirten Sarı, yaşanan gelişmelere rağmen CHP Genel Merkezi'nin kendi meclis üyelerine YENİ Parti adayını destekleme talimatı verdiğini kaydetti.

"TALİMATA UYMAYANLAR İÇİN DİSİPLİN SÜRECİ"

Seçim sonucunun ardından CHP içerisinde de değerlendirme süreci başlatıldı. Sarı, verilen talimata rağmen farklı yönde oy kullandığı değerlendirilen belediye meclis üyeleri hakkında parti disiplin mekanizmalarının işletilmesinin gündemde olduğunu bildirdi.

Sarı, "Talimatımızı yerine getirmeyen belediye meclis üyelerimizle ilgili parti disiplin süreci değerlendirilmektedir" dedi.

AK PARTİ'NİN KAZANMASINDAN YENİ PARTİ'Yİ SORUMLU TUTTU

Menderes'teki seçim sonucuna ilişkin değerlendirmesinde CHP Sözcüsü Sarı, AK Parti adayının kazanmasının temel nedeninin YENİ Parti'nin seçim sürecindeki tutumu olduğunu savundu.

Sarı, CHP'nin belediyesinin CHP'de kalmasını kabul etmeyen, CHP'yi bölen ve sahip olduğu meclis çoğunluğuna güvenerek hareket eden YENİ Partili yöneticilerin süreci kötü yönettiğini ileri sürdü.

CHP Sözcüsü, "Menderes'te yaşanan başkan vekili seçiminde AKP adayının kazanmasının nedeni; CHP'li bir belediyenin CHP'de kalmasını kabul etmeyen, CHP'yi bölen, sayısal çoğunluklarına güvenip süreci kötü yöneten Yeni Partili yöneticilerdir" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

CHP siz bir dünya için

Yani CHP değişmez bir mermer değil Granit Kafa. Onlar isteği CHP'de kalsın yine malı götürelim hesabı. Hani CHP'de demokrasi vardı hür iradesiyle oy verirdi ne oldu o iş.
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