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Aktüel Antalya Devlet Opera ve Balesinden "3 Soprano" konseri
Aktüel

Antalya Devlet Opera ve Balesinden "3 Soprano" konseri

Yeniakit Publisher
2020-10-27 16:04:21 -
Antalya Devlet Opera ve Balesinden "3 Soprano" konseri

ANTALYA (AA) - Antalya Devlet Opera ve Balesince (DOB) düzenlenen, "3 Soprano" konseri 31 Ekim'de sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Ankara Devlet Opera ve Balesi solist sanatçıları Funda Ateşoğlu, Çiğdem Önol ve Esin Talınlı, piyanist Melahat İsmailova eşliğinde Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahne alacak.

Antalyalı sanatseverlerle buluşacak 3 sopranonun konseri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına uygun hale getirilen oturma düzeni ve sanatçı dizilimiyle güvenli ortamda gerçekleştirilecek.

Sanatçılar konserde, opera aryalarından napolitenlere, halk türkülerinden klasik sanat müziğine uzanan geniş bir repertuvar seslendirecek.

Konserin biletleri Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra www.biletinial.com internet adresinden de temin edilebiliyor.

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