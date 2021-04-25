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Eğitim Antalya Bilim Üniversitesi 2021 taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları
Eğitim

Antalya Bilim Üniversitesi 2021 taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları

Mayıs ayına günler kala üniversite için taban puanları ve yüzdelik dilimleri öğrenciler tarafından sorgulanıyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre YKS sınavı 26 Haziran’da yapılacak. Peki, Antalya Bilim Üniversitesi 2021 ve kontenjanları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-04-25 12:09:00 -
Antalya Bilim Üniversitesi 2021 taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları

ÖSYM Başkanlığının düzenleyeceği, 2021 YKS sınavının son başvuru tarihi 18 Mart 2021 tarihinde sona ermişti. ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, YKS sınavının ilk oturumu olan TYT sınavı 26 Haziran’da yapılacak. İşte merak edilen haberin detayları…

Antalya Bilim Üniversitesi 4 yıllık taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

Antalya Bilim Üniversitesi 2 yıllık taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

ÖSYM YKS üniversite tercih kılavuzu için tıklayınız…

YKS sınavında kaç soru var ve hangi konular olacak?

TYT sınavında 40 Temel Türkçe, 40 Matematik, 7 fizik, 7 kimya, 6 biyoloji, 5 din kültürü, 5 felsefe, 5 tarih ve 5 coğrafya sorusu sorulacak.

AYT' de 40 matematik, 40 fen bilimleri, 40 Türk Dili Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 ve 40 Sosyal Bilimleri 2 testi karşımıza çıkacak.

YDT sınavında ise 80 yabancı dil sorusu sorulacak.

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