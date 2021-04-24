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Eğitim Antalya AKEV Üniversitesi 2021 taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları
Eğitim

Antalya AKEV Üniversitesi 2021 taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları

Yükseköğretim Kurumları Sınavı yani YKS sınavına girecek olan adaylar tarafından, üniversite taban puanları 2021, yüzdelik dilimler ve kontenjan sayıları en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Antalya AKEV Üniversitesi 2021 ve kontenjanları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-04-24 23:37:00 -
Antalya AKEV Üniversitesi 2021 taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları

YKS sınavının başvuru tarihinin sona ermesiyle Antalya AKEV Üniversitesi taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2021 merak ediliyor. ÖSYM Başkanlığının düzenleyeceği, 2021 YKS sınavının son başvuru tarihi 18 Mart 2021 tarihinde sona ermişti. ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, YKS sınavının ilk oturumu olan TYT sınavı 26 Haziran’da yapılacak. İşte merak edilen haberin detayları…

Antalya AKEV Üniversitesi 4 yıllık taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

Antalya AKEV Üniversitesi 2 yıllık taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

ÖSYM YKS üniversite tercih kılavuzu için tıklayınız…

 YKS sınavında kaç soru var ve hangi konular olacak?

TYT sınavında 40 Temel Türkçe, 40 Matematik, 7 fizik, 7 kimya, 6 biyoloji, 5 din kültürü, 5 felsefe, 5 tarih ve 5 coğrafya sorusu sorulacak.

AYT' de 40 matematik, 40 fen bilimleri, 40 Türk Dili Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 ve 40 Sosyal Bilimleri 2 testi karşımıza çıkacak.

YDT sınavında ise 80 yabancı dil sorusu sorulacak.

 

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