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Anormalleşen kedi, kuduz çıktı

Aydın’ı Söke ilçesine bağlı Bağarası Sayrakçı Mahallesi’nde yaşayan bir çoban anormal hareketler sergileyen ve saldırganlaşan kedisini tüfekle vurarak itlaf etti.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 14:51
Anormalleşen kedi, kuduz çıktı

Aydın’ı Söke ilçesine bağlı Bağarası Sayrakçı Mahallesi’nde yaşayan bir çoban anormal hareketler sergileyen ve saldırganlaşan kedisini tüfekle vurarak itlaf etti. İzmir Bornova’da incelemeye alınan kedi kuduz çıkınca, kedisi tarafından ısırılan 29 yaşındaki Hamit Aydoğdu tedavi altına alındı.


Edinilen bilgiye göre; Köyde çobanlık yaparak geçimini sağlayan Hamit Aydoğdu küçüklüğünden bu yana besleyip büyüttüğü kedisinin saldırısına uğradı. Bugüne kadar gayet uysal olmasına rağmen hareketleri anormalleşip herkese saldıran kedisinin durumundan şüphelenen Hamit Aydoğdu, av tüfeği ile kediyi vurarak etkisiz hale getirdikten sonra durumu yetkililere bildirdi.


Köye gelen yetkililer tarafından incelemeye alınan kedi İzmir Bornova’da yapılan tahliller sonucu kuduz çıktı.


“Anormalleştiği için vurdum”


Hayvanları çok sevdiğini ve sürekli hayvanlarla uğraştığını belirten Hamit Aydoğdu, “Çocukluğumdan bu yana hayvancılık yapıyorum. Çobanlığın yanında kedi ve köpekleri de çok severim. BU kediyi küçüklüğünden bu yana kendim besleyip büyüttüm. Geçtiğimiz günlerde anormal hareketler sergilemeye başladı. Önce beni saldırıp ısırdı. Etrafa da saldırmaya başladı. Kuduz mikrobu aldığını anladım ve başka kimseye zarar vermemesi için itlaf ettim. Yapılan tahlil sonucu tahminim doğru çıktı. Yetkililer olaydan sonra köyde aşılama çalışması yaptı. Kedi sadece beni ısırdığı için benim tedavim devam ediyor” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 14:51
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