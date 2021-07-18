Anonymous’tan Sedat Peker açıklaması: Kendisine cevap vereceğiz

Anonymous isimli hacker grubu Sedat Peker'in kendilerine yönelik "Kimsenin işine karışmam, kimseyi de kendi işime karıştırtmam" sözlerine; "Sedat Peker bize hitaben laf salatası yapmış. Yürü git, faşist" cevabını verdi.



Anonymous'un kendisi hakkındaki bilgi saklama iddiaları üzerine açıklama yapan Peker, "Doğru söze bizim inancımızda 'amin' denir. Ben bunu zaten açıkça söylemiştim, yani bu bir sır değil. Bilgi saklıyor muyum? Evet saklıyorum, ancak her bilginin paylaşılacağı bir zaman elbet ki var. Kimse kusura bakmasın, ben kimsenin işine karışmam, ancak kendi işime de kimseyi karıştırtmam" demişti.

Sedat Peker bize hitaben laf salatası yapmış"

Anonymous tarafından ise kendilerine yanıt veren Peker'e ilişkin Twitter hesabı üzerinden şu ifadeler paylaşıldı:

"Sedat Peker bize hitaben laf salatası yapmış. Kendisine cevabını sonra vereceğiz. Şimdilik kendisine diyebileceğimiz tek şey: Yürü git, faşist"