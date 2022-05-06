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Yerel Annesinin ilacını içen 11 aylık bebek fenalaştı
Yerel

Annesinin ilacını içen 11 aylık bebek fenalaştı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde annesinin kullandığı ilacı içen 11 aylık bebek fenalaştı. Hastaneye kaldırılan bebeğin tedavisi devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-05-06 22:45:00 - 2022-05-06 23:01:45
Annesinin ilacını içen 11 aylık bebek fenalaştı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde annesinin kullandığı ilacı içmesinin ardından fenalaşan 11 aylık bebek, hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgilere göre, evde 11 aylık Yiğit A.O., ailesi fark etmeden annesinin kullandığı Alzheimer ilacını içti. İlacı içmesinin ardından fenalaşan bebek Alaplı Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Soruşturma başlatıldı

Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Yiğit A.O., ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne sevk edildi. Bebeğin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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