  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Annesini öldüren üvey babasını öldürdü
Yerel

Annesini öldüren üvey babasını öldürdü

Yeniakit Publisher
2024-07-02 08:56:00 -
Annesini öldüren üvey babasını öldürdü

Kütahya'da bir genç, annesini av tüfeğiyle öldüren üvey babasını tabancayla vurarak öldürdü.

Meydan Mahallesi Meltem Sokak'taki bir binanın dördüncü katından silah seslerinin duyulduğunun 112 Acil Çağrı

Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler, Ünal Koçer (53) ile eşi Sevgi Koçer'in (48) silahla vurularak öldürülmüş halde buldu.

Olay esnasında evde bulunan şüpheli Mehmet Furkan Ş. (19), Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Ekiplerin yaptıkları incelemede, Ünal Koçer'in henüz belirlemeyen nedenle tartıştığı eşi Sevgi Koçer'i av tüfeğiyle
ÖNE ÇIKAN VİDEO

öldürdüğü, Mehmet Furkan Ş'nin de annesini öldüren üvey babası Koçer'i tabancayla vurarak öldürdüğü belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından çiftin cansız bedenleri, Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Ünal Koçer'in kuaförlük yaptığı, eşi Sevgi Koçer'in ise toplum sağlığı merkezinde ebe olduğu öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23