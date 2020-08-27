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Aktüel Annesinden şiddet gördüğünü öne süren yaşı küçük bir kişi devlet yurduna yerleştirildi
Aktüel

Annesinden şiddet gördüğünü öne süren yaşı küçük bir kişi devlet yurduna yerleştirildi

Yeniakit Publisher
2020-08-27 13:25:10 -
Annesinden şiddet gördüğünü öne süren yaşı küçük bir kişi devlet yurduna yerleştirildi

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan'da annesinden fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü öne süren yaşı küçük bir kişi devlet yurduna yerleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 Ağustos'ta bir kişinin sosyal medya hesaplarından birlikte yaşadığı annesi tarafından fiziksel ve psikolojik baskıya maruz kaldığı paylaşımı yapması üzerine çalışma başlattı.

Polis, yaptığı çalışmanın ardından yaşı küçük M.E'nin, Eyüpsultan'da annesi ile birlikte yaşadığını belirledi.

Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine ifade veren M.E., annesi tarafından baskı gördüğünü ve zaman zaman darp edilerek fiziksel şiddete maruz kaldığını, annesinden şikayetçi olmadığını yurda yerleştirilmek istediğini söyledi.

Polis, mağdurun annesi hakkında kasten yaralama suçundan adli işlem başlatıldığını bildirdi.

Yaşı küçük M.E., devlet yurduna teslim edildi.

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