Anneler kurstayken çocukları "EBA Destek Noktası"nda ders görüyor

SİVAS (AA) - Sivas'ta Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen kurslara katılan kadın kursiyerlerin çocukları, müdürlük binasında oluşturulan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Destek Noktası'nda derslerini aksatmıyor.

Sivas Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ramazan Baker, merkezde gazetecilere yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan proje kapsamında, bilgisayar sınıflarından birini EBA Destek Noktası'na dönüştürdüklerini söyledi.

Buradan kursiyerlerin çocuklarının faydalandığını belirten Baker, "Kursiyerlerimiz çeşitli kurslara katılırken çocuklar da burada hem canlı derslerini dinliyorlar hem de ödevlerini yapabiliyorlar." dedi.

Merkezde görevli öğretmenin öğrencilere ödevlerini yapmalarına ve EBA'ya girmelerine yardımcı olduğunu anlatan Baker, EBA Destek Noktası'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hijyen ve sosyal mesafe kurallarının uygulandığını da aktardı.

Baker, gerek evinde bilgisayar veya interneti olmayan gerekse çocuklarını evde yalnız bırakmak istemeyen kursiyerlerin yanı sıra, Sivas Halk Eğitim Merkezi'nin bulunduğu mahalledeki çocukların da EBA Destek Noktası'ndan faydalanabildiklerini dile getirdi.

Ülkü İmam Hatip Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Zehranur Özdemir de annesinin maske dikim kursuna katıldığını, kendisinin de EBA Destek Noktası'ndan derslerini takip ettiğini ifade etti.

Maske dikim kursuna katılan kursiyerlerden Asuman Koçak da daha önce kursa gelirken çocuğunu evde bırakmak zorunda kaldığını ve sorun yaşadığını belirtti.

Koçak, EBA Destek Noktası'nı oluşturan yetkililere teşekkür etti.

Kursiyer Züleyha Öztürk ise EBA Destek Noktası sayesinde çocuklarının rahat, huzurlu ve güvenli bir ortamda derslerini takip ettiğini söyledi.