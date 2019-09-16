Anne kızın üzerine dış cephe kaplaması düşme anı kamerada Bartın'da kaldırımda yürüyen anne ve kızının üzerine dış cephe kaplaması düşme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi

BARTIN (AA) - Bartın'da, kaldırımda yürüyen anne ve kızının üzerine dış cephe kaplaması düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Alınan bilgiye göre, Kemerköprü Mahallesi Şadırvan Caddesi'nde önceki gün, 4 katlı bir binanın dış cephe kaplaması kaldırma düşmeye başladı. Büyük parçalar halinde düşen kaplamalar, o sırada kaldırımda yürüyen Tülay K. ile kızı Pelin K. isabet etti. Hafif yaralanarak sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne ve kızı, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.