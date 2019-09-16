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Anne kızın üzerine dış cephe kaplaması düşme anı kamerada

Bartın'da kaldırımda yürüyen anne ve kızının üzerine dış cephe kaplaması düşme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi

16 Eylül 2019 Pazartesi 10:19
Anne kızın üzerine dış cephe kaplaması düşme anı kamerada

BARTIN (AA) - Bartın'da, kaldırımda yürüyen anne ve kızının üzerine dış cephe kaplaması düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Kemerköprü Mahallesi Şadırvan Caddesi'nde önceki gün, 4 katlı bir binanın dış cephe kaplaması kaldırma düşmeye başladı.

Büyük parçalar halinde düşen kaplamalar, o sırada kaldırımda yürüyen Tülay K. ile kızı Pelin K. isabet etti.

Hafif yaralanarak sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne ve kızı, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 10:19
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