Çamaşır makinesinde kötü kokulardan nasıl kurtulabilirsiniz? Kokan çamaşır makinesi nasıl temizlenir?

Çok sık kullanılan çamaşır makineleri zamanla kötü koku yayabilir. Fakat, uygulayabileceğiniz birkaç pratik yöntemle bu sorunun önüne geçebilirsiniz.

Çamaşır Makinesinden Kötü Koku Gelmesi

Bir çamaşır makinesinde en sıklıkla karşılaşmış olduğunuz problemlerin başında çamaşır makinesi gibi nemli bir cihazın içerisinde ki siyah noktalar ve lekelerle birlikte gelen kokulardır. Bu kokularla nasıl başa çıkacak olduğunuzu bilmiyorsanız o zaman yazımızı okumanızı öneriyoruz.

Yanlış kullanım sonrasında ev aletlerinin en büyük sorunlarından bir tanesi de bakterilerin, mikropların ve mantarların oluşmasıdır. Bu bakteriler üremesi ile birlikte hızla ortama yayılması ile de bilinmektedir. Yıkanmış çamaşırlarda sıklıkla kötü kokuların gelmesinin nedenleri arasında gösterilmektedir.

Beyaz çamaşırları yıkamak için kullandığınız çamaşır tozlarının dezenfekte etme özelliği bulunması nedeniyle önerilmektedir. Beyaz giysiler periyodik aralıklarla birlikte yıkamanız önerilmektedir;

Rutubet oluşmasını engellemek için mutlaka çamaşır sodası kullanmak gerekmektedir;

Her zaman çamaşır deterjanı toz olarak kullanması yerine sıvı olarak bilinen jel deterjanlar kullanılması önemlidir;

Çamaşır makinesini her kullanım sonrasında kapak kısmının açık bırakılması öneriliyor.

Gider kısmına küçük çamaşır parçacıklarının gitmesini önlemek gerekmektedir.

Çamaşır makinesinde koku oluşmasına neden olan en sıklıkla nedenler arasında çamaşırların cep kısmında unutulacak olan sakızların, yiyeceklerin kaza şeklinde yıkanması durumunda çamaşır deterjanları ya da yumuşatıcılar nedeniyle koku oluşmasına neden olacaktır. Makinelerin her kullanım sonrasında içerisinde çok az miktarda gözle görünmeyecek yerlerinde su kalması nedeniyle kokuların ana kaynağı da içerisinde su birikintisinin kalması ve çıkmaması nedeniyle bir süre sonra çamaşır makinelerinde koku oluşmaktadır. Küf oluşmasını önlemek için mantarların oluşmaması gerekmektedir. Bilmelisiniz ki makinenin her tarafını en ince ayrıntısına kadar silmeniz gerekmektedir. Bunun için makineyi her çalıştırma sonrasında makine kapağının ve tambur temizliği aksatılmayacağı gibi bütün boşlukları da temizlemeli ve tepsi kısmı, lastik ve kompaktör kısmının temizliğine hassas davranılmalıdır.

Çamaşır Makinesinin Temizliği

Belirli aralıklarla birlikte çamaşır makinesinin temizliğinin aksatılmadan yapılması gerekmektedir. Kokunun oluşmasını engellemek amacıyla mutlaka bu temizliğinin aksatılmadan gerçekleştirilmesi önemli olmaktadır. Otomatik çamaşır makinelerinin temizliği sırasında dış ve iç temizliği yapılmalıdır. Bunun için tambur kısmı ve tambur kısmında bulunan deliklerin silinmesi, kapak kısmı ile arada bulunan jantın mutlaka temizlenmesi ve hortum temizliğine de dikkat edilmesi önemlidir. Bu işlemleri gerçekleştirmeniz durumunda hem mantarlardan hem de kirden kurtulması mümkün olacaktır.

1 su bardağı limon tuzu;

1 yemek kaşığı sıvı deterjan.

Belirli aralıklarla çamaşır makinesinin küflerden ve mantar gibi nedenlerden dolayı koku yayılmasını engellemek amacıyla bu işlem uygulanması son derece önemli olacaktır. Bu işlem için öncelikle gerçekleştireceğiniz yöntem bilmelisiniz ki çamaşır makinesinin deterjan kısmına limon tuzu ve sıvı deterjan koyup makinenizi en kısa ayarda ve en yüksek ısı içerisinde çalıştırmak olacaktır. Limon tuzunun içerisinde bulunan maddeler sayesinde kısa süre içerisinde etki edeceği için oluşacak mantar ya da bakterileri önlemiş ve çoğalmasını da engellemiş olacaktır.

Makineniz kısa programlama içerisinde çalıştırdıktan sonra en güvenilir temizliği elde edebilmek için makinenizi deterjanlı su ile birlikte önce iç ve dış kısımlarını silmek ve ardından da durulamanız gerekecektir.

Sirkeyle Temizlenmesi

2 su bardağı sirke;

1 fincan limon tuzu.

Sirke bilindiği gibi bakteri oluşması durumunda son derece etkili bir temizleme yöntemi olarak bilinmektedir. Bunun için yapacağınız işlem öncelikle makinenizi boş olarak çalıştırmanız gerekmektedir. Sirke ile birlikte makinenizi çalıştırmanız sonucunda unutulmamalıdır ki aynı zamanda da kireçlenmeyi de önlemiş olacaktır. Makinenize zarar verecek olan ve insanların rahatsızlık duymasında etkili olan kokunun ana kaynağı olan mantar, bakteriler oluşmamasında etkili bir yöntemdir. Makinenize sadece sirke ile birlikte çalıştırmayacak ve limon tuzu da eklemeniz öneriliyor. Az miktarda jel deterjan da ekleyip çalıştırmanız durumunda son derece etkili bir yöntem olacaktır. Asit miktarı çok yüksek olması nedeniyle makinenizin yüksek miktarda çalıştırmanız ile birlikte son derece önemlidir. Bakterilerin ölmesinde etkili olur. Bu işlemi gerçekleştireceğiniz zaman makinenin boş olarak kısa devre içerisinde çalıştırmanız ve en yüksek sıcaklıkta çalıştırmanız sonucunda bütün bakterilerden kurtulmuş olacaksınız.

Kokan çamaşır makinesi nasıl temizlenir?

Deterjan kalıntıları, biriken kirler, küflenme ve nem sebebiyle çamaşır makinelerinde kötü koku oluşabilir. Ancak, istenmeyen kokuları birkaç basit yöntemle engelleyebilirsiniz.

Çamaşır makinesinde deterjan kalıntıları ve kir genellikle lastik kısmına birikir. Bu durum makine içerisinde kötü kokulara neden olabilir. Bunun için makinenizin lastiğinin temiz olmasına dikkat edin.

Deterjan gözünün temiz kalması da büyük önem taşıyor. Çünkü, toz deterjan tercih edildiğinde bir süre sonra artıklar oluşur ve istenmeyen kokular oluşturabilir. Bir kaba sıcak su ve sirke ekleyin. Temiz bir bezi bu suda ıslatıp, deterjan gözünü temizleyebilirsiniz.

Makinenizin deterjan gözüne bir miktar tuz, karbonat ve sirke ekleyip yüksek sıcaklıkta ve boş olarak çalıştırın. Ardından kalıntıları temizlemek için tekrar sıcak olarak boş yıkayın. İşlem sona erince çamaşır makinenizin kapağını açıp havalanmasını sağlayın.

