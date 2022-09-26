Ankastre aspiratör temizliği: Aspiratör filtresi nasıl temizlenir? Aspiratör temizliği: 10 dakikalık çözüm

10 DAKİKADA TERTEMİZ FİLTRELER

Şimdi sizlere kolayca uygulayabileceğiniz temizlik yöntemlerini sunacağız. Listemizi özellikle evde bulunabilen malzemelerden oluşturduk. Bu temizlik önerilerimizi deneyenlerin aspiratörleri, yeni alınmış gibi tertemiz olacak!

Önemli bir uyarıda bulunalım. Suyu çelik tencerede kaynatmanız önemli. Tencereyi suyla yeterince doldurun. Kaynadığında kabartma tozunu ekleyin. (İki üç kaşık olabilir). Dikkat edin kabartma tozunu ekleyince su kabaracaktır. O yüzden yavaş yavaş ilave edin.

Tencereyi suyla yeterince doldurun. Kaynadığında kabartma tozunu ekleyin. (İki üç kaşık olabilir). Dikkat edin kabartma tozunu ekleyince su kabaracaktır. O yüzden yavaş yavaş ilave edin.

Sonra filtreleri teker teker bu kaynar suya batırın. Sadece 60 saniye kadar tutmanız yeterli. Sudan çıkardığınızda tertemiz olduğunu göreceksiniz. Yağlar çelik tencereden kolaylıkla çıkacaktır.

En Basit 4 Yöntemle Aspiratör Filtresi Nasıl Temizlenir?

1) Sodalı Temizlik

Malzemeler:

2 şişe soda

Aspiratörün sığabileceği bir tencere

Uygulama:

Aspiratör filtresi nasıl beyazlatılır yağlar nasıl atılır diyenlere çok kolay bir yöntem tavsiye ediyoruz. Öncelikle aspiratör filtresini yerinden çıkarın ve büyük bir tencere ayarlayın. Tencere içine su ekleyin ve bu suyu kaynatmaya başlayın. Temizlik için gereken diğer adım suyun içine soda dökmek olacak. Sodayı da kaynayan suyun içine ilave ettiğinizde, anında aspiratör filtresini de suyun içine batırın. Bir süre bu şekilde kaynamasını bekleyin. 10 dakika yeterli bir süredir. Eski bir diş fırçasından yardım alabilirsiniz.

Bu uygulamayı her ay 1 defa denediğiniz durumda, daha temiz aspiratör kullanıyor olacaksınız. Aspiratör filtresi neyle temizlenir sorusuna cevaben önereceğimiz temizleyici malzemeleri görünce şaşırabilirsiniz. Kısa sürede alacağınız etkili sonuçlar ise sizi hem şaşırtacak. Temizliğe hazırsanız, haydi yöntemlere geçelim!

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2) Karbonatlı Doğal Deterjan

Malzemeler:

Büyük bir çelik tencere

1 çay bardağı karbonat

Uygulama:

Aspiratör filtreleri nasıl temizlenir diye kara kara düşünürken beyazlatıcı cevabı uzaklarda aramayın, ihtiyacınız olan tek şey soda! Aspiratör filtresi karardı nasıl temizlenir diyenlerin imdadına karbonat yetişiyor. Uzun süre temizlenmeyen aspiratör, kararma ve sararma yapar. Bu durumu önlemek için dönem dönem temizlenmesi uygun olur. Eğer sürekli kızartma yapıyorsanız; bu temizlik yöntemi ile mutfağınızda ferah dokunuşlar oluşturabilirsiniz. Su kaynarken, aspiratör filtresindeki yağlar aparattan ayrılmış olacak. Suyun renginin değişmesinden anlayabilirsiniz. Sudan çıkardığınız filtreyi bir fırça ile birkaç defa fırçalayın ve soğuk sudan geçirerek tüm kiri akıtın. Aspiratör filtresini yerinden çıkararak temizliğe başlayacağız.

Şimdi bir çelik tencere içinde suyu kaynatınız. Suyun içine filtreyi de yerleştiriniz. Kaynayan suyun içine yavaş yavaş karbonatı ekleyiniz. Karbonatı yavaş yavaş eklemeniz önerilir. Aksi takdirde suyun köpürmesi ile temizlik işleminiz biraz dağınık gerçekleşebilir. Karbonatlı suyun içinde kaynayan aspiratör filtresini sudan çıkardığınızda, birkaç defa sünger ile temizleyin ve elde edilen sonuca şahit olun. Bu gibi temizlikler sonrasında aspiratör filtresini kurutup kullanmayı unutmayın.

3) Beyaz Sirkenin Etkili Gücü

Malzemeler:

Bir su bardağı beyaz sirke

1 fincan karbonat

Uygulama:

Benim aspiratörüm gerçekten kötü durumda, aspiratörün filtresi nasıl temizlenir sorusuna güçlü bir cevaba ihtiyacım var diyorsanız sirke ve karbonatın etkilerini birleştirebilirsiniz. Geniş bir tencere içinde bir miktar suyu kaynatarak işleme başlıyoruz. Şimdi suyun içine beyaz sirkeyi de ekleyerek devam edeceğiz. Su kaynadığında azar azar karbonatı da döküp hemen aspiratör filtresini suyun içine batırıyoruz. Karbonatlı temizlik sayesinde artık yağlı aspiratör filtresi nasıl temizlenir diye de düşünmenize gerek kalmayacak çünkü karbonat yağ kalıntılarını da söküp atacak. Yaklaşık 10 dakika kadar kaynadığında sudan çıkarıp eski bir diş fırçası ile filtreyi temizliyoruz. Beyaz sirke aspiratöre parlaklık; karbonat ise gözeneklere ferahlık verecektir. Bu yöntem ile yeni bir aspiratör filtresi almış gibi tertemiz sonuçlar elde edeceksiniz. Her temizlik sonrasında aspiratör filtresini kurutarak kullanmaya devam edebilirsiniz. Beyaz sirkeyi nereden temin edebilirim diyenler en yakın markete gidip 1 şişe beyaz sirke satın alarak temizliğe başlayabilir.

4) Kirleri Kabartıp Yok Eden Kabartma Tozu

Malzemeler:

1 paket kabartma tozu

Büyük çelik tencere

Uygulama:

Aspiratör filtresi temizliği için kabartma tozu kullanmak size ilginç gelmiş olabilir ama bu tozun temizlikte de işe yaradığını söyleyebiliriz. Büyük bir çelik tencerede filtreyi temizleyecek kadar bol su kaynatın. Kaynayan suya 1 paket kabartma tozu ekleyin. Aspiratör filtresini bir maşa yardımıyla suya daldırın, birkaç dakika bekletip çıkartın. Arınmış filtrenizi suyla durulayıp, kurumasını bekledikten sonra yerine takabilirsiniz.

Ankastre aspiratör temizliği

Yağlı filtreleri suya koyun : Yağlı filtrelerinizi suya daldırın. Tamamen su ile örtülü olduklarından emin olun. Islanmasına izin verin: Filtrelerin 10 dakika sucak suda kalması için bekleyin . Filtreleri fırçalayın: Suda beklettikten sonra, aşındırıcı olmayan bir fırça ile filtreleri fırçalayın.