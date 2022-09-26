Tiramisu tarifi (kek ile): Tiramisu nasıl yapılır? Orjinal tiramisu tarifi | Kedi dilli: Tiramisu malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

TİRAMİSU TARİFİ | Beş çaylarında ya da arkadaş buluşmalarında en çok tercih edilen tiramisu tatlısı bu tarifle artık evlerinizdeki yerini alacak. Ana vatanı İtalya olan ve Türk mutfağına geçtikten sonra sofraların vazgeçilmezi olan, hem özel yemeklerde hem de günlük tatlı ihtiyacını karşılamak için yapılan tiramisunun tarifi, arama motorlarındaki listelerde ilk sıralara aranıyor. Nefis, kolay bir tiramisu yapmak isteyenler için tiramisu tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını haberimizde bulabilirisniz.

TİRAMİSU NASIL YAPILIR?

TİRAMİSU MALZEMELERİ

Keki için:

4 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı un

3 çorba kaşığı kakao

1 paket kabartma tozu

1 paket şekerli vanilin

Kreması için:

1 litre süt

7 çorba kaşığı un

1 yumurtanın sarısı

250 gr maskarpone veya 250 gr labne peyniri

2 paket şekerli vanilin

1 su bardağı toz şeker

Keki ıslatmak için:

2 tatlı kaşığı granül kahve (nescafe)

1, 5 su bardağı su

4 tatlı kaşığı toz şeker

Üzerine serpmek için:

Kakao

ORJİNAL TİRAMİSU YAPILIŞI

Keki için yumurtayı ve toz şekeri 5 dakika çırpın. Üzerine unu, kakaoyu, kabartma tozunu eleyerek ilave edin. En son şekerli vanilini ilave edip iyice karıştırın.Orta boy borcama veya yuvarlak kek kalıbına dökün,. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirin ve soğumaya bırakın. Sütü, şekeri, yumurtanın sarısını ve unu bir tencereye alın iyice çırpın, içinde topaklanma kalmasın ocağa alıp karıştırarak kaynatın. Kaynamaya başladıktan sonra şekerli vanilinin ilave edip kısık ateşte karıştırmaya devam ederek 4 dakika daha kaynatıp ocaktan alın. Ocaktan aldığınız muhallebiye maskarponu ilave edip iyice karıştırın. Kahveyi, şekeri ve suyu karıştırın. Pasta kekini ikiye kesin üzerine kahvenin yarısı ile ıslatın üzerine önceden hazırladığınız kremanın yarısını yayın. Diğer Pasta kekini kremanın üzerine kapatın, aynı şekilde kahveli suyla ıslatın kalan kremayı üzerine sürü ya da üzerine poşetle krema sıkabilirsiniz. Tiramisu pastanızı en az 2 veya 3 saat dinlendirin üzerine kakaoyu eleyip servis yapın.

TİRAMİSU PÜF NOKTALARI

Kekin içerisine ekleyeceğiniz malzemelerin oda sıcaklığında olması gerekmektedir.

Muhallebinizin topak topak olmaması için güzelce çırpmalısınız.

Mascarpone ya da labne peynirinizi muhallebiyi ocaktan aldıktan sonra eklemelisiniz.

Kek harcı 18x27 cm. kek kalıbına dökülerek pişiriliyor. Dileyenler 26 cm. kelepçeli kalıp ile de deneyebilirler.

Kedidilli Tiramisu Tarifi İçin Malzemeler

1 paket kedidili

Islatmak için:

Yarım su bardağı sıcak su

1 çorba kaşığı süt

1 çorba kaşığı granül kahve

1 çorba kaşığı şeker

Kreması için:

2 çorba kaşığı un

2, 5 su bardağı süt

2 yumurta sarısı

1, 5 çay bardağı şeker

1 paket labne peyniri

1 paket vanilya

Üzeri için:

Kakao

Kedidilli Tiramisu Tarifi Nasıl Yapılır?

Öncelikle labne ve vanilya hariç tüm krema malzemelerini bir tencerede iyice karıştırıp ocağa alıyoruz ve karıştırarak koyulaşana kadar pişiriyoruz. Krema piştikten sonra bir kaba boşaltıyoruz ve 5-6 dakika bekletip labne peyniri ve vanilyayı ekleyip mikserle 6-7 dakika çırpıyoruz. Bir kasede su, şeker, süt ve kahveyi karıştırıyoruz. Kedidillerini bu karışım da ıslatıp borcama 2 sıra yan yana gelecek şekilde diziyoruz. Kremanın yarısını ilk katın üstüne sürüp ikinci kat içinde kalan kedidillerine de aynı işlemi yapıyoruz. Kalan kremayı da en üste döküp yayıyoruz. 1 gece buzdolabında dinlendirdikten sonra üzerine kakao eleyip servis yapabilirsiniz. Afiyet şeker olsun.

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