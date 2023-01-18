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Spor Ankaragücü-Beşiktaş maçında dehşete düşüren görüntü
Spor

Ankaragücü-Beşiktaş maçında dehşete düşüren görüntü

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Ankaragücü ile Beşiktaş arasında oynanan maçta sahaya muşta atıldı. Gedson Fernandes, sahaya atılan muştayı kenara götürdü. Şenol Güneş oyuncusunu sakinleştirmeye çalıştı.

Yeniakit Publisher
2023-01-18 19:53:00 -
Ankaragücü-Beşiktaş maçında dehşete düşüren görüntü

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu mücadelesinde Ankaragücü ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Mücadelede Muleka'ya çıkan ve daha sonra iptal edilen kırmızı kartın ardından yaşanan gerginlikte ev sahibi takımın taraftarları tarafından sahaya muşta atıldı. VAR odası, hakemi pozisyonu izlemesi için kenara çağırdı. Saka pozisyonu izledikten sonra kırmızı kartını iptal edip Muleka'ya sarı kart gösterdi.

Tribünlerinden muşta atıldı

İki takım oyuncularının kısa süreli gerginliği sonrasında Ankaragücü tribünlerinden muşta atıldı. Gedson Fernandes'in elinde gösterip 4. hakeme gösterdiği ve vermek istediği muştayı Ankaragücü yedek kulübesi önce almak istedi. Şenol Güneş ise oyuncusunu sakinleştirmeye çalıştı.

Muşta silah olarak kullanılıyor

Baş parmak haricinde diğer dört parmağa geçirilen demirden yapılan muşta ateşsiz silah olarak kullanıyor. Avrupa ülkeleri Fransa ve Portekiz'de taşınması bile suç olarak teşkil ediliyor. Türkiye'de muşta, 6136 sayılı kanun uyarınca ateşsiz silahlar kategorisine girmektedir ve dolayısıyla alımı, satımı ve bulundurulması yasaktır.

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