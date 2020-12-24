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Gündem Ankara'da yollar buz pistine döndü!
Gündem

Ankara'da yollar buz pistine döndü!

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yollarda tuzlama çalışması yapmaması kazalara davetiye çıkardı. Buz pistine dönen yollarda zor anlar yaşayan vatandaşlar CHP'li belediyenin işbilmezliğine isyan etti.

Yeniakit Publisher
2020-12-24 15:30:00 -

Ankara'da başlayan kar yağışı kent genelinde etkili oldu. Özellikle yüksek kesimlerde yoğunlaşan ve zaman zaman etkisini artıran kar yağışı nedeniyle ulaşımda ciddi aksamalar yaşandı. Kentin birçok noktasında kayganlaşan yollar nedeniyle trafik kazaları meydana geldi.

CHP'li Mansur Yavaş idaresindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yollarda tuzlama çalışması yapmaması kazalara davetiye çıkardı. Tuzlama yapılmayan yollar adeta buz pistine döndü.

İşyerlerine gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar kayganlaşan yollarda araçlarının hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Yollarda zor anlar yaşayan vatandaşlar , CHP'li belediyenin ihmalkarlığına ve işbilmezliğine isyan etti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ise CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin beceriksizliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Kayganlaşan yolda araçlarının hakimiyetini kaybeden sürücüler peş peşe kaza yaptı. Kaza sonucu araçlarda büyük çaplı maddi hasar oluştu.

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Yorumlar

fetih1453

her şey çok güzel oluyor
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Şeyh Şamil

yollarda önlem almayan duyarsızlara mı kızarsın yoksa kış gelmiş kış lastiği taktırmayıp kızak gibi kayanları mı? vur birine al ötekini.
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