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Yerel Ankara'da trafo patlaması
Yerel

Ankara'da trafo patlaması

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde yer alan bir trafo patladı. Patlama nedeniyle boş arazide yangın çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-06-07 06:57:00 -
Ankara'da trafo patlaması

Olay, Ankara'nın Nallıhan ilçesi, Çayırhan Mahallesi'nde meydana geldi.

Akşam saatlerinde boş arazide bulunan trafoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle trafoda patlamalar meydana gelirken, alevler boş araziye sıçradı.

Yangını gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler alevlere müdahale ederken, tedbir amaçlı bir süre Çayırhan Mahallesi'nde elektrikler kesildi.

İtfaiye erleri alevleri kontrol altına alırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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