0553 313 94 23

Ankara'da terör estirdi! Arabasını yıkamayan lastikçiyi katletti

Ankara'da Terör Ahmet lakaplı kişi, arabasını yıkamasını istediği lastikçiden "Bu benim işim değil." cevabını alınca sinirlenip, ateş açtı.

09 Ağustos 2018 Perşembe 21:39
Ankara'da terör estirdi! Arabasını yıkamayan lastikçiyi katletti

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, çevredeki esnafa kan kusturan ve esnaf tarafından ’Terör Ahmet’ diye bilinen Ahmet I., 1 Ağustos sabahı lüks otomobiliyle Turgut Özal Bulvarı üzerindeki akaryakıt istasyonuna geldi.

'BU BENİM İŞİM DEĞİL' CEVABINA SİNİRLENDİ

Ahmet I., arabasını yıkamasını istediği lastikçi Şevki Okumuş’un "Bu benim işim değil." cevabı üzerine küfrederek istasyon çalışanını 4 el ateş ederek ayaklarından yaraladı. Yaralı Okumuş, çalışır vaziyetteki Ahmet I.’nın arabasına binerek kaçmak istedi.

ARABAYA ATEŞ AÇTI

O sırada şoför koltuğunun yanında oturan C.A. arabadan atlarken, lastikçinin kaçtığını fark eden Ahmet I. silahla arabaya 10 el ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Okumuş seyir halindeki aracın içerisinde hayatını kaybederken, araç bir otomobile ve bir ağaca çarparak durdu.

Kısa sürede olay yerine intikal eden sağlık ekipleri Okumuş’un cansız bedenini araçtan çıkarırken, polis ekipleri de olay yerine güvenlik şeridi çekti.

Okumuş’un cenazesi savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektifleri kaçan Ahmet I.’nın peşine düştü.

POLİSE ATEŞ AÇTI

Yaşanan kovalamaca sonucu Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde sıkıştırılan “Terör Ahmet” lakaplı Ahmet I., polislere ateş açtı. Daha sonra silahı kafasına dayayan Ahmet I.’yı bir anlık dalgınlığından yararlanarak etkisiz hale getiren polis, zanlının üzerinde birçok sahte kimlik ele geçirdi.

SİLAHI ZORLA ALMIŞ

7 ayrı suçtan arandığı ve cezaevi firarisi olduğu öğrenilen Ahmet I.’nın olayda kullandığı silahı olayın yaşandığı gün bir eğlence merkezinde aynı masada oturduğu Uzman Çavuş B.B.’den zorla aldığı belirlendi.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Ahmet I., emniyetteki ifadesinden sonra adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, silahını kaptıran Uzman Çavuş B.B. hakkında ise soruşturma başlatıldı.

 

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 21:39
  1. Ankara
  2. lastikçiyi öldürdü
  3. Terör Ahmet

YORUM YAZ

  • hocahoca58 dk önce
    Şimdi olay sıcak olduğundan adına "cani" deniyor. çok geçmez adı " kader kurbanı" olur ve affı istenir, hem de tahliye olur.
  • hsyn2802hsyn280258 dk önce
    Devlet zaten mazlumun değil katillerin yanında. Bu devirde ne kadar suçlu olabiliyorsan kral sensin. Suçlu olma seviyen ne kadar yüksekse bir o kadar fazla itibar görüyon zaten. Adamlar vururum paşa paşa yatarım. Paşa paşa ne lan. paşa da bile bu kadar herufluk yok
  • AhmetAhmet52 dk önce
    Uzman çavuş aranan adamla niye oturur?Silahını kaptırmış olsa bile niye emniyete haber vermez. Sade vatandaşa artistlik yapan Emniyetçiler bu katili nasıl bulamazlar?
  • ErsanErsan54 dk önce
    Mecliste cogunluk akp de getirin idami
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Kurtuluş Cephesinden Irak hükümetine tehdit!
  1. Kurtuluş Cephesinden Irak hükümetine..
  2. Çocukları katleden Suudi Arabistan'dan..
  3. Beslenip salındı, 1 kişi daha öldürdü!..
  4. ABD'den flaş Türkiye açıklaması!
  5. FETÖ firarisi eski Danıştay üyesi..
  6. Ramil Guliyev'den zafer!
  7. Bombayı patlattı: Ve Ali Koç İslam'ı..
  8. Bursaspor maçı öncesi Fenerbahçe'yi..
  9. Antalya'da rezalet! Turistleri kapı..
  10. Bakan Mehmet Kasapoğlu'ndan mesaj
  11. Serçe parmak zedelenmesi tedavisinde..
  12. Vertigodan korunma yolları
  13. Dahiliye bölümünün baktığı hastalıklar..
  14. Guatrın büyüme nedenleri nelerdir?
  15. Tahin nelere iyi gelir?
  16. Gaspacho (Soğuk Domates Çorbası) nasıl..
  17. Suudi Arabistan'dan göz boyama!..
  18. Kolombiya'da isyan! 3 asker kaçırıldı
  19. Evlililiği yıpratan 4 davranış
  20. Mehri ödenmeden ölen kadının mehri..
KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
Emeklilere müjde! Hazırlıklar tamamlandı
Emeklilere müjde! Hazırlıklar tamamlandı
Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
2018 Jandarma ve Uzman Erbaş alımı sonuçlarını açıkladı!
2018 Jandarma ve Uzman Erbaş alımı sonuçlarını açıkladı!
Sağlık bölümleri taban puanları 2018
Sağlık bölümleri taban puanları 2018

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları