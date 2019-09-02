Ankara’da suya zam mı geldi?

CHP, İP ve HDP’nin ortak adayı olan ve 31 Mart yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Mansur Yavaş’ın, seçimlerde verdiği sözlerini tutması beklenirken, Ankara’da suya zam geleceği konuşuluyor. ASKİ Genel Müdürü Cumali Kınacı, indirimler nedeniyle zorluklar çektiğini belirterek suya zam işareti verdi. Peki Ankara’da suya ne zaman zam gelecek?

ASKİ Genel Müdürü Cumali Kınacı, 4 partinin başkanvekillerine, kademeli tarife, konusunda bir sunum yaptı. Genel Müdür Kınacı, seçim süreclerinde son bir yıldır yapılan indirimler nedeniyle belediyenin gelir kaybettiğini, giderlerin karşılanabilmesi için suyun metreküpüne zam yapılması gerektiğini belilrtti. Kınacı, Ankara'da suya ne zaman zam yapılacağına ilişkin tarih vermedi.