  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Ankara'da serinlemek için gölete giren gencin cesedi bulundu

Yeniakit Publisher
2020-08-04 10:26:14 -
Ankara'da serinlemek için gölete giren gencin cesedi bulundu

ANKARA (AA) - Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde serinlemek için gölete giren genç boğuldu.

Alınan bilgiye göre, 3 arkadaşıyla balık tutmak için dün Orhaniye Mahallesi'ndeki sulama göleti yakınına giden Mücahit Türk (26), akşam saatlerinde serinlemek için gölete girdi.

Bir süre sonra Türk'ün yardım çığlığını duyan arkadaşlarından biri suya girdi ancak arkadaşını kurtaramayınca durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma Ekibi tarafından göletten çıkarılan Türk'ün cesedi, savcılık incelemesinin ardından Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Türk'ün Ankara'da sanayi sitesinde lastik tamircisi olarak çalıştığı öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Nissan Qashqai
Satılık 2016 model Nissan Qashqai

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı