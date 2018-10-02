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Ankara'da otomobil duvara çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti

Ankara’nın Çubuk ilçesinde bahçe duvarına çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

02 Ekim 2018 Salı 21:13
Ankara'da otomobil duvara çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti

Ankara’nın Çubuk ilçesinde, Sadettin Kumluca'nın (75) kullandığı 06 GK 074 plakalı otomobil, Çubuk-Akyurt karayolunun, Taşpınar Mahallesi mevkisindeki Şişmanlar Yumurta Kavşağı'nda, kontrolden çıkıp yol kenarındaki bahçe duvarına çarptı.

Kazada araçtaki Kumluca ile yanındaki Ahmet Kara (73) yaralandı.

İtfaiye ve sağlık ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartılan yaralılardan Sadettin Kumluca, kaldırıldığı Akyurt Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Ahmet Kara ise Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

 

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 21:13
  1. Ankara
  2. çubuk

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