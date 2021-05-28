  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Su kuyusunda ceset soruşturmasında 2 kişi tutuklandı
Estonya'dan Belarus'a misilleme
Central Park'ta siyahiye iftira atan Cooper dava açtı
Katar'dan Filistin açıklaması!
Yerel Ankara'da onlarca düzensiz göçmen yakalandı
Yerel

Ankara'da onlarca düzensiz göçmen yakalandı

Ankara’da yasa dışı yollarla ülkeye gelen 36 düzensiz göçmek yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-28 07:28:00 - 2021-05-28 07:38:07
Ankara'da onlarca düzensiz göçmen yakalandı

Yeni Niğde-Ankara Otoyolu üzerinde Gölbaşı giriş istikametinde Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan 3 minibüsten aracın koltukları haricinde orta koridor ve arka bagaj kısmında istif edilmiş halde bulunan pasaportları ve kimlik belgeleri olmayan 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, İran ülkesi üzerinden Ağrı ve Van illerimizi kullanarak Türkiye’ye kaçak giriş yapabilecek, kimlik ve pasaportları bulunmayan yabancı uyruklu düzensiz göçmenlerin ve organizatörlerin yakalanmasına yönelik yapılan istihbari çalışmalarda;

Ülkemize yasadışı yollarla girmiş kaçak düzensiz göçmen taşıdığı tespit edilen 3 minibüs, Yeni Niğde-Ankara Otoyolu üzerinde Gölbaşı giriş istikametinde durduruldu.

Minibüslerin içerisi kontrol eden ekipler, aracın koltukları haricinde orta koridor ve arka bagaj kısmında istif edilmiş halde bulunan pasaportları ve kimlik belgeleri olmayan (23) Afganistan, (9) Pakistan ve (4) Bangladeş uyruklu toplamda (36) düzensiz göçmeni ve minibus şoförleri E.A. ve L.A. ve D.Ş. isimli 3 organizatörü yakalanarak gerekli adli ve idari işlemleri yapılmak üzere Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne sevk etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Savunma Sanayii Başkanlığı duyurdu: 6’ncısı teslim edildi
Teknoloji

Savunma Sanayii Başkanlığı duyurdu: 6’ncısı teslim edildi

TUSAŞ, F-16 Blok 30 Yapısal Modernizasyon Projesi kapsamında yeni bir uçağın daha Türk Hava Kuvvetleri’ne teslimatını gerçekleştirdi...
Selçuk Bayraktar'dan gururlandıran paylaşım
Gündem

Selçuk Bayraktar'dan gururlandıran paylaşım

Türkiye'nin ilk milli S/İHA Sistemi Bayraktar TB2'nin mimarı olan Selçuk Bayraktar, AKINCI ile ilgili yaptığı paylaşımda, "Ak tolgalı beyler..
Yürek sızlatan görüntü! Galata Kulesi aynı anda intihar ve evlilik teklifine şahit oldu!
Yaşam

Yürek sızlatan görüntü! Galata Kulesi aynı anda intihar ve evlilik teklifine şahit oldu!

Beyoğlu'nda Galata Kulesi, aynı anda yaşanan evlilik teklifi ve intihar olayına şahit oldu. Bir yanda 20 yaşındaki genç kız intihar ederek h..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay