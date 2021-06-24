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Yerel

Ankara'da kuvvetli yağış

Başkentte akşam saatlerinde başlayan kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Yeniakit Publisher
2021-06-24 22:07:00 -
Ankara'da kuvvetli yağış

Ankara’da akşam saatlerinde başlayan kuvvetli yağış, kentin bir çok yerinde hayatı olumsuz etkiledi. Yağmurla birlikte cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Çankaya ilçesinde ise araçlar yollarda güçlükle ilerlerken bazı otomobiller ise yolda kaldı. Ankara Büyükşehir Belediye ekipleri yağmur sularının getirdiği toprak nedeniyle tıkanan rögarlar açmak için çalışmalarını sürdürdü.

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