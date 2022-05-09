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Yerel Ankara'da et skandalı! Kamyonet kasasında hiç bir önlem alınmadan taşındı
Yerel

Ankara'da et skandalı! Kamyonet kasasında hiç bir önlem alınmadan taşındı

Ankara’nın Polatlı ilçesinde trafikte kasasında hiç bir önlem almadan ve hijyen koşullarının sağlanmadığı kilolarca et taşıyan bir kamyoneti görenler şaşkına döndü.

Yeniakit Publisher
2022-05-09 10:13:00 -
Ankara'da et skandalı! Kamyonet kasasında hiç bir önlem alınmadan taşındı

Polatlı ilçesi Eti Caddesi yaşanan olayda trafikte üzerinde kilolarca et ile giden bir kamyoneti gören vatandaşlar olayı görüntüledi. Özel alınan önlemlerle taşınması gereken etler, kamyonetin üzerinde hiç bir önlem alınmadan taşındığı görüntülendi. Vatandaşlar bu akıl almaz taşımacılığı cep telefonları ile görüntüledi.

 

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