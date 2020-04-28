Ankara’da çiftçilere 5 milyon fide desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere 5 milyon domates ve sivri biber fidesi desteğinde bulunacak.

Başkentli çiftçileri teşvik ederek tarımsal üretimi artırmak amacıyla destek programlarını genişleten Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mayıs ayında çiftçilere 5 milyon domates ve sivri biber fidesi dağıtarak bu desteğini sürdürecek. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan üreticilere su fiyatlarını 50 kuruşa indiren, ellerinde kalan ürünleri satın alan, yem bitkisi tohumu dağıtan ve sözleşmeli üreticilik modeline geçen Büyükşehir Belediyesi, şimdi de yüzde 75’i hibe, yüzde 25’i çiftçi katkı payı olmak üzere toplam 5 milyon 95 bin 20 adet domates ve sivri biber fidesini çiftçiyle buluşturacak. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Başkan Mansur Yavaş’ın talimatıyla Başkent ekonomisini canlandırmak amacıyla 10-15 Mayıs tarihleri arasında merkez dahil 25 ilçenin tamamında çiftçilere domates ve sivri biber fidesi desteği sağlayacak.

Ankara’nın tarımın da başkenti olmasına yönelik çalışmalar aralıksız devam ederken, 2020 yılı sebze fidesi desteği kapsamında Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Tarım ve Hayvancılık Şube Müdürlüğü ekipleri çiftçilere 2 milyon 704 bin 170 domates, 2 milyon 390 bin 850 sivri biber fidesi dağıtacak. Özellikle üreticilerin tercihi olan nergis cinsi domates ile Demre cinsi sivri biber fide çeşitleri seçilerek üreticiye ulaştırılacak. Sebze fidesi desteğinden yararlanmak isteyen çiftçiler, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı’a başvuru yapacak.