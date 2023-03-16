Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’ne personel alınıyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak internet sitesindeki (https://aybu.edu.tr/pdb/) soru-cevap şeklinde hazırlanmış olan Yardım Kılavuzundan detaylı bilgi alabilecekler ve [email protected] e-posta adresine sorularını iletebilecekler.

Başvurular sadece internet üzerinden https://aybu.edu.tr/pdb adresindeki ilgili duyuru metninde linki bulunan AİBS (AYBÜ İlan Bilgi Sistemi) üzerinden kabul edilecek. Başvurular 15.03.2023 tarihinde başlayacak 29.03.2023 tarihi mesai bitiminde sona erecek. Başvuruda istenilen tüm belgeler AİBS’ye pdf olarak yüklenecektir.

Adayların AİBS’de yer alan başvuru bilgilerini doldurmaları, istenilen belgeleri sistemdeki uyarılar doğrultusunda ilgili alanlara yüklemeleri ve en altta yer alan “Başvurumu Tamamla ve Gönder” butonuyla başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.

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