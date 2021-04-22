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Eğitim Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) taban puanları ve yüzdelik dilimleri
Eğitim

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) taban puanları ve yüzdelik dilimleri

Eğitim öğretim döneminin bitmesine az bir süre kaldı. Bu nedenle öğrenciler, üniversite taban puanları ve kontenjan sayısı araştırıyor. Hedefledikleri üniversiteye girebilmek için yoğun şekilde sınava hazırlanan öğrenciler internette üniversitelerin taban puanlarını ve kontenjan sayılarını araştırıyor. Peki, AYBÜ 2021, AYBÜ başarı sıralaması ve AYBÜ kontenjanları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-04-22 14:07:00 -
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) taban puanları ve yüzdelik dilimleri

Nisan ayının sonuna gelmemizle birlikte üniversiteye geçiş sınavı olan YKS sınavı gündem konusu haline geldi. ÖSYM Başkanlığının düzenleyeceği, 2021 YKS sınavının son başvuru tarihi 18 Mart 2021 tarihinde sona ermişti. ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, YKS sınavı 26 Haziran’da yapılacak. İşte merak edilen haberin detayları…

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 4 yıllık taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 2 yıllık taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

ÖSYM YKS üniversite tercih kılavuzu için tıklayınız…

YKS sınavında kaç soru var ve hangi konular olacak?

TYT sınavında 40 Temel Türkçe, 40 Matematik, 7 fizik, 7 kimya, 6 biyoloji, 5 din kültürü, 5 felsefe, 5 tarih ve 5 coğrafya sorusu sorulacak.

AYT' de 40 matematik, 40 fen bilimleri, 40 Türk Dili Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 ve 40 Sosyal Bilimleri 2 testi karşımıza çıkacak.

YDT sınavında ise 80 yabancı dil sorusu sorulacak.

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