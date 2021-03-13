Ankara Valisi Vasip Şahin hastaneye kaldırıldı
Ankara Valisi Vasip Şahin, aniden rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Tansiyonunun yükseldiği belirlenen Şahin, tedavinin ardından hastaneden taburcu edildi.
Ankara Valisi Vasip Şahin, karayoluyla İstanbul'a giderken Sakarya'da rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Şahin, bir süre müşahede altında tutulduktan sonra taburcu edildi.
Tansiyonu yükseldi
Ankara'dan İstanbul'a karayoluyla giden Ankara Valisi Vasip Şahin, Sakarya'da rahatsızlandı. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan Şahin'in yapılan kontrolünde tansiyonunun yükseldiği belirlendi.
Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve Sakarya Emniyet Müdürü Fatih Kaya'da hastaneye geldi.
Taburcu edildi
Şahin, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir süre müşahede altında tutulduktan sonra taburcu edildi.