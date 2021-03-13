  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Ankara Valisi Vasip Şahin hastaneye kaldırıldı
Gündem

Ankara Valisi Vasip Şahin hastaneye kaldırıldı

Ankara Valisi Vasip Şahin, aniden rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Tansiyonunun yükseldiği belirlenen Şahin, tedavinin ardından hastaneden taburcu edildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-13 23:12:00 -
Ankara Valisi Vasip Şahin hastaneye kaldırıldı

Ankara Valisi Vasip Şahin, karayoluyla İstanbul'a giderken Sakarya'da rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Şahin, bir süre müşahede altında tutulduktan sonra taburcu edildi.

Tansiyonu yükseldi

Ankara'dan İstanbul'a karayoluyla giden Ankara Valisi Vasip Şahin, Sakarya'da rahatsızlandı. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan Şahin'in yapılan kontrolünde tansiyonunun yükseldiği belirlendi.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve Sakarya Emniyet Müdürü Fatih Kaya'da hastaneye geldi.

Taburcu edildi

Şahin, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir süre müşahede altında tutulduktan sonra taburcu edildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tamamlandığında Patriot'tan daha iyi olacak! Türkiye harekete geçti
Teknoloji

Tamamlandığında Patriot'tan daha iyi olacak! Türkiye harekete geçti

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği HİSAR hava savunma sistemi hakkında değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, projede yer alan..
PKK’dan silah zoruyla propaganda
Gündem

PKK’dan silah zoruyla propaganda

Terör örgütü PKK, siyasi uzantısı HDP aracılığı ile dağa kaçırdığı okul çağındaki çocukları silah zoruyla kameraların karşısına oturtarak pr..
Bu nasıl bir zihniyet? Türkiye'de üretimin artması solcu gazeteye battı!
Gündem

Bu nasıl bir zihniyet? Türkiye'de üretimin artması solcu gazeteye battı!

Türkiye'de koronavirüs pandemisine rağmen sanayi üretimi arttı. Türkiye'nin kalkınmasını hazmedemeyen solcu Evrensel gazetesi, üreticileri s..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay