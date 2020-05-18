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Ankara Valiliği'nden türbe önünde drift açıklaması

Hacı Bayram Veli Türbesi önünde drift yapan motosiklet sürücüsüne para cezası kesildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 01:48:00 -

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bazı basın yayın organlarında Ankara'nın bazı tarihi ve kültürel alanlarında motosikletle drift yapılarak çekim yapıldığı şeklinde haberler yapılmıştır. 16 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşen olay ile ilgili motosiklet sürücüsüne hız ihlali ve aşırı gürültü nedeniyle trafik cezası, diğer 5 kişiye sokağa çıkma yasağının ihlal edilmesinden dolayı aynı gün 3150'şer lira idari para cezası uygulanmış ve izinsiz çekim yapmaları sona erdirilmiştir"

Gökçek tepki gösterdi

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yakın adamlarından Alper Kaya'nın Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin türbesi önünde motosikletle drift yaptığını bildirdi.

Tepki yağan görüntüleri paylaşan Gökçek, "Mansur Yavaş başka yer bulamadın mı? Tam CHP'li oldun. Bu yaptığınız resmen Müslümanlara saygısızlıktır. Yuh hepinize. 25 yılda temizlediğimiz Hacı Bayram'ı üç günde ne hale getirdiniz. Mansur Yavaş istifa." ifadelerini kullandı.

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