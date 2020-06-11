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Aktüel

Ankara Valiliği’nden sağanak yağış uyarısı

Ankara Valiliği, sağanak yağış uyarısı yaparak vatandaşları oluşabilecek sel, su baskını ve yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 00:40:31 -
Ankara Valiliği’nden sağanak yağış uyarısı

Ankara Valiliği, sağanak yağış uyarısı yaparak vatandaşları oluşabilecek sel, su baskını ve yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.


Valilikten yapılan açıklamada “Meteorolojik verilere göre 11.06.2020 Perşembe Günü Ankara il genelinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağış, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımında aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

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