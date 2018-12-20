Ankara ulaşımda kredi kartı dönemine geçti!

Oğuzhan Gültekin Ankara

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve E-Kent işbirliğinde düzenlenen basın toplantısında, Başkentte toplu ulaşımda kullanım amacıyla yılbaşından geçerli olacak “Temassız Mastercard” uygulamasının imza töreni gerçekleştirildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna yaptığı açıklamada, “Bugün tanıtımını yaptığımız uygulamayla artık kredi kartı ve bankamatik kartlarıyla vatandaşlarımızın otobüsleri kullanmalarına imkân sağlanacak” şeklinde konuştu.