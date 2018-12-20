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Ankara ulaşımda kredi kartı dönemine geçti!

Başkentte toplu ulaşımda kullanım amacıyla yılbaşından geçerli olacak “Temassız Mastercard” uygulamasının imza töreni gerçekleştirildi.

20 Aralık 2018 Perşembe 12:33
Ankara ulaşımda kredi kartı dönemine geçti!

Oğuzhan Gültekin  Ankara

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve E-Kent işbirliğinde düzenlenen basın toplantısında, Başkentte toplu ulaşımda kullanım amacıyla yılbaşından geçerli olacak “Temassız Mastercard” uygulamasının imza töreni gerçekleştirildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna yaptığı açıklamada, “Bugün tanıtımını yaptığımız uygulamayla artık kredi kartı ve bankamatik kartlarıyla vatandaşlarımızın otobüsleri kullanmalarına imkân sağlanacak” şeklinde konuştu.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 12:33
  1. Ankara Büyükşehir Belediyesi
  2. E-Kent
  3. toplu ulaşım
  4. Temassız Mastercard
  5. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna

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