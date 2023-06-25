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Gündem Ankara Tıp öğrencilerinden örnek mezuniyet! Buluşma adresleri cami oldu
Gündem

Ankara Tıp öğrencilerinden örnek mezuniyet! Buluşma adresleri cami oldu

Yeniakit Publisher
2023-06-25 22:57:00 - 2023-06-25 23:03:21
Ankara Tıp öğrencilerinden örnek mezuniyet! Buluşma adresleri cami oldu

Ankara'da bir grup Tıp öğrencisi mezuniyet törenini camide yaptı.

Türkiye genelinde Tıp öğrencilerinin birçoğu, yemin metnine eşcinsel sapkınları savunacakları maddesini eklerken örnek bir mezuniyet haberi Ankara'dan geldi.

Ankara’da bir grup Tıp Fakültesi öğrencisi, mezuniyet buluşmasını camide gerçekleştirdi.

Öğrenciler mezun oldukları günü dua ve ibadetlerle geçirdi.

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