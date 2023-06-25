Ankara Tıp öğrencilerinden örnek mezuniyet! Buluşma adresleri cami oldu
Ankara'da bir grup Tıp öğrencisi mezuniyet törenini camide yaptı.
Türkiye genelinde Tıp öğrencilerinin birçoğu, yemin metnine eşcinsel sapkınları savunacakları maddesini eklerken örnek bir mezuniyet haberi Ankara'dan geldi.
Ankara’da bir grup Tıp Fakültesi öğrencisi, mezuniyet buluşmasını camide gerçekleştirdi.
Öğrenciler mezun oldukları günü dua ve ibadetlerle geçirdi.
Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Geleceğin beyaz önlüklü zorbalarından LGBT provokasyonu! Yemin metni okunurken bunu yaptılar...